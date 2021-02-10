Ярославль, , 15:02 — REGNUM В Ярославской области из-за осложнений, вызванных COVID-19, выросла смертность пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного терапевта Ярославской области.

Коронавирусный госпиталь в Ярославле Yarregion.ru

О статистике смертности главный терапевт департамента здравоохранения Ярославской области отчиталась на заседании комитета областной думы по здравоохранению.

«Общая смертность выросла в 2020 году, и выросла сердечно-сосудистая смертность. Если в 2018 году у нас показатель был 575,5 смертей на 100 тысяч населения, то в этом году мы приблизимся к показателю 675 смертей (данные Росстата за 11 месяцев — 671,4) на 100 тысяч населения. На самом деле, к пандемии, к марту 2020 году ни в одном федеральном округе не было отрицательной динамики по смертности от болезней системы кровообращения, полугодие резко поменяло картину. Ярославская область тоже в марте имела снижение и общей смертности, и сердечно-сосудистой. За полгода кардинальная смена. Смертность от болезней системы кровообращения, она выросла (7674 человека в 2020 году, 7042 в 2019), в том числе и в трудоспособном возрасте (умерло 1125 человек против 971 человека в 2019), то есть умирают жители Ярославской области, которые могут еще работать. Выросла смертность от общего инфаркта миокарда (487 человека в 2020 году, 391 в 2019-м)», — привела статистические данные главный терапевт депздрава Мария Можейко.

Ситуацию специалист напрямую связывает с распространением коронавирусной инфекции. На данный момент она возглавляет сосудистое отделение в коронавирусном госпитале в Ярославле.

«На самом деле сегодня все сходятся во мнении, что COVID-19, как сказал главный кардиолог Минздрава, это «беспрецедентный удар по сердечно-сосудистому здоровью людей». Откровенно скажу, я сама лично работаю в очаге с 1 апреля. Соглашусь с Сергеем Бойцовым (главный кардиолог Минздрава — ИА REGNUM) не воспаление, теперь говорят об уничтожении сердца. Невозможно иногда помочь.)… Работая в ковидном сердечно-сосудистом центре, реально понимаем, спасти подчас невозможно. На руках происходят летальные исходы. Тотальная тромботизация сосудов при поражении вируса. Мы никогда ее не встречали. Я за свою жизнь работы в кардиологии первый раз увидела такие тяжелые формы», — отметила кардиолог Мария Можейко.

Мария Можейко Yarduma.ru

Как пояснила главный терапевт депздрава, помимо собственно коронавирусной инфекции, на смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы значительное влияние оказало ограничение плановой и экстренной медицинской помощи, перепрофилирование больниц с сосудистыми центрами под ковид и отсутствие диспансерного наблюдения в поликлиниках.

«Что произошло в районах Ярославской области с сердечно-сосудистой смертностью? Я выделила районы, которые впервые показали очень высокую смертность (Переславский — 845 на 100 тысяч населения, Первомайский 763,6; Угличский 781,9; Ростовский 737,8). Так же смертность за 700 показали Борисоглебский, Некоузский, Некрасовский районы. На все эти районы будет направлено первоочередное внимание областных кардиологов. Больше всего беспокоит прирост сердечно-сосудистой смертности. Ранее благополучные районы — Первомайский, Переславский и Рыбинский показали очень большой прирост (прирост смертности на 68,4, 35 и 21,2 процента по сравнению с 2019 годом). И еще один момент, если брать смертность трудоспособного возраста. Я выделила два района — Гаврилов-Ямский и Первомайский, которые показали потрясающий прирост. Посмотрите Первомайский район. 112 процентов прирост кардиологической смертности. То есть те, кто стояли на учете, все умерли, да еще и больше», — привела статданные главный терапевт депздрава Ярославской области

Также же специалист областного департамента здравоохранения отметила, что с 9 февраля в Ярославской области будет постепенно возвращаться плановая кардиологическая помощь.

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