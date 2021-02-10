Иерусалим, , 15:10 — REGNUM На 10 февраля 3 608 000 жителей Израиля привились от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн на брифинге 10 февраля.

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По его словам, из этих 3,6 млн человек 2 224 000 уже получили вторую дозу вакцины. 9 февраля были привиты 130 000 человек.

«Мы продолжаем работать от вашего имени. Не слушайте фальшивые новости — идите и сделайте прививку!», — добавил министр.

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