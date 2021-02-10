Калуга, , 15:08 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Калуги 1958 и 1961 годов рождения, житель Козельского района 1967 года рождения и житель Ферзиковского района 1937 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 235 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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