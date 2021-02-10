Москва, , 14:50 — REGNUM Московские студенту смогут пройти практику в Московском Фонде поддержки промышленности, сообщил 10 февраля заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, фонд подписал соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов. Кроме того, в перспективе практикантами также смогут стать студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова и МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Будущие специалисты получат знания в области финансового анализа инвестиционных проектов, познакомятся с механизмами аналитической и юридической экспертизы, а также узнают о ключевых принципах финансовых моделей промышленных предприятий столицы», — сказал Ефимов.

Он отметил, что по итогам стажировок студентов могут принять на работу в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства и другие структуры правительства столицы.