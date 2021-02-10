Калуга, , 14:53 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 143 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 февраля. Днём ранее, 9 февраля, в регионе было зарегистрировано 147 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 тыс. 484 человек, 2027 человек находится на лечении, 25 тыс. 222 человека выздоровели, 235 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (424), в Обнинске (209), Боровском (125) и Кировском (116) районах.

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