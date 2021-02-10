Мальмё, Швеция, , 15:31 — REGNUM Глава управления здравоохранения шведского Сконе Альф Йёнссон высказал свое разочарование в ходе пресс-конференции, состоявшейся 10 февраля. Чиновник считает, что региональные власти подвергаются несправедливой критике за медленное продвижение кампании по вакцинации населения Швеции от COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Мы может ставить 140 000 доз в неделю. То есть в общей сложности мы может поставить 2 миллиона прививок, и мы можем сделать это очень быстро. На прошлой неделе мне сказали, что в феврале в Швецию поступит миллион доз, но мы пока что-то их не увидели», — заявил Йёнссон.

Как подчеркнул чиновник, темпы иммунизации замедлились не по вине регионов.

«У нас есть материалы, есть персонал. У нас большой потенциал, но где вакцина?» — задался вопросом Йёнссон.

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