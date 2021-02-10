Париж, , 14:52 — REGNUM Во Франции «стремительно растет» число заражений «британским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом сообщил в интервью телеканалу BFM TV глава инфекционного отделения в больнице Тенон в Париже Жиль Пиалу.

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«Около 39% новых заражений приходятся на британский штамм. В регионе Иль-де-Франс существуют целые очаги, в которых заражаются как врачи, так и пациенты», — заявил Пиалу.

По мнению эксперта, «стремительный рост» числа случаев заражения «британским» вариантом коронавируса «вызывает опасения», поскольку может привести к «недостатку коек в больницах и персонала».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции выявили 18 870 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,360 млн.

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