Москва, , 14:37 — REGNUM Пресненский суд Москвы арестовал 22-летнего Алексея Миляева, ударившего сотрудника полиции на незаконной акции протеста 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В сообщении говорится, что Миляев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). Молодой человек будет заключён под стражу до 8 апреля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержан мужчина 1992 года рождения, подозреваемый в применении насилия к сотруднику полиции. На ролике, опубликованном Следственным комитетом, он наносит удары в область головы и туловища сотруднику полиции. Инцидент случился возле Страстного бульвара.

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