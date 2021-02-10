Москва, , 14:36 — REGNUM Все политические партии одна за одной стартуют в предвыборной гонке осенней кампании. Пенсии в России — довольно больная тема. Недовольство повышением пенсионного возраста и общим снижением располагаемых доходов населения довольно велико, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«В такой ситуации предложения решить проблемы бедных за счет богатых могут найти поддержку среди избирателей. Однако у каждой из них есть свои минусы.

В частности, отмена экспортных пошлин для нефтяников проводилась параллельно с повышением НДПИ. Если сейчас их вернуть, получится, что на отрасль ляжет двойная налоговая нагрузка.

Предлагаемое повышение налогов для чиновников и менеджеров госкорпораций, в конечном итоге, будет опять же взято из государственного кармана. Почему тогда просто не предложить снизить им зарплату, ну и депутатам заодно.

Правда, встанет вопрос о неконкурентности их зарплат на рынке и росте коррупционных рисков, но этот вопрос Миронова, видимо, не очень заботит.

Под «непрофильными расходами ПФР», по-видимому, подразумеваются расходы на обеспечение деятельности самого фонда. Но все они вместе составляют 124 млрд рублей — сумма, по сравнению с 5 трлн рублей, на которые фонд дофинансирует государство, довольно скромная, а ведь и её полностью сэкономить не получится.

Впрочем, справороссы понимают, что воплощать в жизнь эти идеи им не придется. Даже с учетом интеграции двух непарламентских партий стать большинством в Госдуме у них нет серьезных шансов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предложили увеличить пенсии с помощью корректировки бюджета, отмены налоговых льгот и установки «справедливых взносов» в ПФР.

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