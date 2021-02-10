Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM «Почта России» не планирует уходить от обсуждения со Смольным темы создания «почтового квартала» в центре Петербурга, но и не раскрывает сроки его создания. Как сообщил 10 февраля директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России» Дмитрий Серебренников, в этом квартале вокруг исторического здания Главпочтамта появится самое современное отделение почтовой службы и будет базироваться основной филиал компании в СЗФО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект «почтового квартала» в Санкт-Петербурге в настоящий момент находится в активной стадии обсуждения с властями города. Смольный и «Почта России» планируют создать там востребованное общественное пространство с элементами почтовой инфраструктуры.

«Мы оттуда уходить ни в коем случае не собираемся. Мы там планируем реализовать отделение почтовой службы будущего», — рассказал Серебренников.

При этом говорить о сроках реализации проекта в компании пока не спешат, объясняя это тем, что важно нащупать суть, которая будет интересна и востребована как среди жителей города, так и туристов.

«Базовые услуги все сохраним. Это будет флагманский центр «Почты России» в СЗФО», — подытожил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Почтовый квартал», который планируется обустроить на обширной территории в 25 га в районе Главпочтамта Северной столицы — между площадью Труда и Исаакиевской площадью, включит в себя большую пешеходную зону, музейное пространство, конгресс-холл, концертный зал, многочисленные рестораны и кафе.

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