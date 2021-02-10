Прибайкальский район, Бурятия, , 14:33 — REGNUM На ледовой переправе через Селенгу в Прибайкальском районе Бурятии установлена первая тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Прибор был разработан в Лимнологическом институте СО РАН. Как отмечается, он позволяет дистанционно регистрировать колебания водоёмов с точностью до миллиметра.

«Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды», — отметили в управлении.

Спасатели считают, что станция облегчит мониторинг ледовых переправ, а также повысит безопасность при переправе через реку. В будущем такие системы могут появиться и на других переправах в Бурятии.

Читайте также: Туроператоров предупредили об опасной аномалии на Байкале