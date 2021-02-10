Москва, , 14:40 — REGNUM По состоянию на 10 февраля в Подмосковье от коронавируса вакцинировано более 150 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

С начала прививочной кампании в регион поступило 214 тысяч доз вакцины «Спутник V», отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По её словам, на данный момент в регионе уже вакцинировались около 152 600 человек.

«Вакцинация в Подмосковье доступна каждому жителю, не имеющему противопоказаний, у которого есть полис ОМС. Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах. Последние работают без предварительной записи», — отметила Стригункова.

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