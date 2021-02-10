Москва, , 14:33 — REGNUM Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал распоряжение Роспотребнадзора касательно запрета на использование мобильных телефонов в образовании. Об этом он заявил в ходе общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

«Будь моя воля, я бы запретил с ними [смартфонами] входить в школу», — сказал Гусев.

Он напомнил об инициативе спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о том, чтобы «в учебном процессе [исключить смартфоны] вплоть до того, что [установить] ящички при входе».

По его словам, образовательный процесс предусматривает перемены между уроками, во время которых использование смартфонов является не лучшей идеей.

Гусев также пожаловался на падение двигательной активности детей после распространения смартфонов в последние годы.