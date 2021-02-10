Иерусалим, , 14:37 — REGNUM Ультраортодоксы из иерусалимской общины протестовали 9 февраля на улицах города против введения ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает Ynet.

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В частности, толпа выражала несогласие с введением ограничений в школах в ортодоксальных районах.

Протестующие несли плакаты с надписями «Прекратите преследование религии на Святой Земле» и «Закрытие учебных заведений — удар в сердце».

Никаких насильственных столкновений между протестующими и израильской полицией зафиксировано не было.