Сараево, , 14:44 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа выявили 342 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 21 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 9 февраля.

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Журналисты отмечают, что заражение коронавирусом было подтверждено у 231 жителя Федерации Босния и Герцеговина и у 81 жителя Республики Сербской. В округе Брчко выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что с момента вспышки эпидемии в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 124 101 случай заражения коронавирусом и 4813 смертельных случаев.

Напомним, что 8 февраля в Боснии и Герцеговине выявили 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.