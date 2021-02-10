Курган, , 14:29 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом. Из них 31 зарегистрирован в Кургане, сообщает 10 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 92 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 10 февраля выявлено 16 256 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 14 257 человек, скончались 226 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).