Уфа, , 14:46 — REGNUM Пять медорганизаций, которые оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, планируют оснастить необходимым оборудованием за счет средств федерального бюджета в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Сообщается, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» планируют оснастить КБ № 1 Стерлитамака, Республиканский клинический онкологический диспансер, а также больницы в городах Октябрьский, Салават и Кумертау.

Кроме этого планируется закупить 10 единиц медицинского оборудования, в том числе два мультиспиральных КТ и два МРТ.

В 2021 году специалисты намерены организовать пять Центров амбулаторной онкологической помощи на базе крупных многопрофильных больниц Сибая, Салавата, Уфы (в поликлинике № 32), а также в Мелеузовском и Бирском районах. Отмечается, что за счет средств республиканского бюджета планируется приобрести 14 единиц оборудования для их оснащения.

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