Стокгольм, , 14:29 — REGNUM В Швеции спортивные каникулы, традиционно проводимые в феврале, могут способствовать возникновению третьей волны коронавирусной инфекции в стране, если жители страны не будут соблюдают рекомендации Агентства общественного здравоохранения. Положительная эпидемиологическая динамика, существующая с начала 2021 года, начинает замедляться. Об этом со ссылкой на заявления государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщила газета Dagens Nyheter.

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Любой, кто собирается поехать на горнолыжный курорт и провести дополнительные отпускные дни, должен тщательно продумать поездку и взять на себя ответственность за ее безопасность. С таким обращением выступил Тегнелл в ходе пресс-конференции 9 февраля.

«Многое зависит от того, что люди берут на себя ответственность. Когда они едут на отдых, так и не в последнюю очередь, непосредственно на месте отдыха. Не создавайте новых цепочек заражения. Не заводите новых контактов, при появлении симптомов сдайте тест», — призвал Тегнелл.