Астрахань, , 14:17 — REGNUM В Астраханской области 10 февраля подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 26 тыс. 176 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 534 человека.

Выздоровели 16 тыс. 225 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 508 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.

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