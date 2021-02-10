Мадрид, , 14:19 — REGNUM 9 февраля число случаев заражения коронавирусной инфекции в Испании официально превысило отметку в три миллиона. Вечером того же дня министерство здравоохранения Испании сообщило о новых 766 летальных случаев от COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала пандемии. Об этом 10 февраля сообщила газета El País.

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Общее число выявленных инфицированных в Испании составляет 3 005 487 человек.

Журналисты издания отмечают, что «реальная цифра зараженных, вероятно, намного выше, учитывая, что не все случаи заражения выявляются». В частности, бессимптомные случаи или люди с незначительными симптомами, которые не обращаются к врачу для прохождения тестирования, не включены в статистику.

Согласно ноябрьскому исследованию министерства здравоохранения Испании, 9,9% населения страны, то есть 4,5 миллиона человек, выработали антитела к коронавирусу. Тогда это в три раза превышало официальное зарегистрированное число в 1,5 миллиона зараженных.

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