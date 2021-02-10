Тамбов, , 14:14 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 10 февраля.

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Всего в регионе скончались 297 человек.

Выписаны после выздоровления были 21 тыс. 898 пациентов, в том числе 258 человек — за последние сутки.

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