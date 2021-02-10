Тамбов, , 14:12 — REGNUM В Тамбовской области 10 февраля подтверждено 136 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области были зарегистрированы 23 тыс. 972 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 21 тыс. 898 пациентов, в том числе 258 человек — за последние сутки. За весь период скончались 297 человек.

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