Нальчик, , 14:11 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за последние недели число заболевших COVID-19 снизилось, но показатель снижения не такой большой, как в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

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Так, если на начало 2021 года в республике ежедневно выявлялось до 100 заразившихся, то к 10 февраля их число снизилось до 82, в то время как в Ингушетии, например, произошло почти трехкратное снижение, а в Чечне — четырехкратное.

Согласно данным миздрава на 10 февраля, в республике за все время пандемии заразились опасным вирусом 19 623 жителя региона. Выздоровели из них 18 302 человека. Число скончавшихся достигло 352 человек. За прошедший день было зафиксировано еще три случая летального исхода. Среди умерших — 37-летняя жительница села Аргудан, 60-летняя жительница города Нарткала и 84-летняя жительница Нальчика.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии проходит лечение в восьми госпиталях 581 пациент, в реанимациях в тяжелом состоянии остается 51 из них. При этом власти субъекта и медики отмечают улучшение ситуации по коронавирусу, в связи с чем закрывается ряд ковидных госпиталей.