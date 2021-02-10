Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 687 штрафов за нарушение правил профилактики пандемии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 124 человека в стране сотрудники полиции задержали на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также правоохранители оштрафовали 563 человека на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В Тбилиси в течение 8 и 9 февраля, после отмены запрета на работу муниципального транспорта, в автобусах и метро выявили 524 человека, которые пытались проехать без маски. 3790 пассажиров получили замечания за нарушения при ношении маски.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным на 10 февраля, в Грузии выявили 263 601случай заражения коронавирусом. В том числе 544 — за последние сутки.

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