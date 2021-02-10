Подгорица, , 14:14 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 577 новых случаев заражения коронавирусом, еще 10 человек скончались от COVID-19. Об этом 10 февраля сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на данные института общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из 10 скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 90 лет, а самому младшему 52 года.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 66 234, а количество скончавшихся от COVID-19 достигло 852.

Напомним, что 7 февраля в Черногории выявили 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и два смертельных случая от COVID-19.