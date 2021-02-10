Москва, 10 февраля 2021, 14:09 — REGNUM В столовых российских школ сократили выдачу кондитерских и колбасных изделий, сообщает пресс-служба правительства России в материале, опубликованном по итогам заседания штаба по организации питания для обучающихся в начальной школе.
Заседание провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В сообщении говорится, что школьные меню были откорректированы с учётом принципов здорового питания, обеспечивающих пищевую и биологическую ценность. В частности, «сокращено более чем в два раза количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий».
При этом количество выдаваемых ученикам фруктов и овощей увеличено на 30%. Регулярно овощи и фрукты получают и дети на Крайнем Севере, рассказали в пресс-службе.
Как сообщило ИА REGNUM, во всех школах Магадана завершается обновление технологического оборудования пищеблоков — в столовых устанавливают новые линии раздачи, мармиты, холодильники, кухонными комбайны, плиты и жарочные шкафы.
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