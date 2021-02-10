Мадрид, , 16:08 — REGNUM В настоящее время сотрудники центров оказания первичной медико-санитарной помощи Испании изо всех сил пытаются справиться с пандемией коронавирусной инфекции. Врачи и медсестры в разговоре с журналистами отмечают, что нагрузка на них становится все больше, в то время как новых ресурсов у них не прибавляется. Об этом сообщила газета El País.

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Пандемия коронавируса довела работников первичной медико-санитарной помощи Испании буквально до предела. При общении с представителями СМИ они используют такие слова, как «потрясены», «обескуражены» и «истощены».

Во время первой волны пандемии работники первичной медико-санитарной помощи были «защитной стеной», отделявшей общество от коронавируса. В ходе второй волны их усилия были брошены на защиту от коронавируса домов престарелых. Теперь, в ходе третьей волны, они находятся на переднем фронте кампании по вакцинации населения от COVID-19 и помогают тех пациентам, лечение которых было отложено из-за пандемии.

«Работы становится все больше, о объем имеющихся ресурсов сохраняется», — заявил Хосе Поло, представитель Испанского общества врачей первичной помощи (Semergen).

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