Оренбург, , 14:05 — REGNUM В Оренбурге в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Автоинспектора подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года полицейский получил 680 тыс. рублей от горожанина за способствование в том, чтобы оренбуржцу выдали «красивые номера» на автомобили — шесть государственных регистрационных знаков с определенными буквенными и числовыми комбинациями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по региону, данный факт выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД во взаимодействии с СУ СК по Оренбургской области. Назначено проведение служебной проверки. «В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сказали в полицейском ведомстве.