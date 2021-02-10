Красноярск, , 13:58 — REGNUM Уборка улично-дорожной сети и дорог общего пользования в Красноярске организована ненадлежащим образом. В связи с этим 10 февраля прокуратура Красноярска внесла представление первому заместителю главы города. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевой прокуратуре.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве, прокуратура региона организовала проверку соблюдения требований законодательства по надлежащему содержанию улично-дорожной сети, придомовых территорий, крыш, скатов и козырьков многоквартирных домов.

В январе-феврале 2021 года в регионе выпало большое количество снежных осадков. Ситуацию усугубило потепление.

В Советском районе Красноярска в микрорайоне Солнечный снег сошёл на припаркованные вдоль дома автомобили. Прокуратура района внесла представление руководителю управляющей компании. Инициировано его привлечение к административной ответственности.

Замечания по поводу уборки снега, наледи и сосулек с многоквартирных домов фиксировались в Зеленогорске, Норильске, Ачинске.

Факты ненадлежащей очистки дорог, придомовой территории, крыш, карнизов выявили прокуроры Кировского, Ленинского, Октябрьского районов Красноярска, города Лесосибирска, Березовского района.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле (Алтайский край) власти предпринимают меры для защиты граждан от падающего с крыш снега. В этом им помогают беспилотники.

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