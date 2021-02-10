Владимир, 10 февраля 2021, 13:58 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 10 февраля зарегистрировано 737 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»
За последние сутки были подтверждены шесть смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 22 тыс. 44 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области за сутки выявлены 146 носителей коронавируса