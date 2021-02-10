Бразилиа, , 13:57 — REGNUM Бразилия получит 10 февраля 5600 литров активного фармацевтического ингредиента для производства 8,7 миллиона доз CoronaVac — вакцины против COVID-19, разработанной китайской лабораторией Sinovac совместно с Институтом Бутантан. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Это будет вторая партия, импортированная из Китая за месяц, и с её помощью страна сможет удвоить текущее производство. Груз должен прибыть в аэропорт Сан-Паулу, а оттуда будет доставлен прямо в Институт Бутантан.

На территории Бразилии ингредиент будет проходить фасовку, маркировку, упаковку и верификацию для отправки в министерство здравоохранения, а затем — для передачи в гражданский оборот в рамках Национальной программы иммунизации. Такая процедура занимает около 20 дней.

Вместе с 5 400 литрами, доставленными в первую неделю февраля 2021 года, институт сможет произвести 17,3 миллиона доз, которые начнут доставляться в конце месяца.