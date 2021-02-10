Любляна, , 14:04 — REGNUM В Словении за последние 24 часа выявили 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались от COVID-19. Средний показатель ежедневных выявленных случаев заражения равен 842. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 9 февраля.

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Журналисты отмечают, что новое смягчение ограничений, ожидаемое на основе этих данных, предполагают возобновление очного обучения для всех классов начальной школы, при этом дистанционное обучение в данный момент отменено для первых трех классов.

Правительство Словении также планирует возобновить очное обучение в средних школах, а также открыть некоторые объекты по предоставлению услуг населению и крупные торговые центры.

Напомним, в Словении с начала пандемии выявили около 174 364 случаев заражения коронавирусом, и до сих пор было зафиксировано 3654 смертельных случая от COVID-19.