Пенза, , 13:58 — REGNUM В Пензенской области организованы 44 прививочных пункта против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM 10 февраля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Помимо государственных медучреждений к вакцинации населения присоединились несколько частных клиник. Так, прививку от COVID-19 можно сделать на допплощадках в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза» и ООО КДЦ «Медиклиник» в Пензе на улице Стасова, 7б.

Запись на вакцинацию доступна на едином портале госуслуг РФ. На сегодняшний день в очереди на вакцинацию записаны 7 272 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области наличие коронавирусной инфекции по состоянию на 10 февраля подтвердилось у 34 853 человек, за сутки заболели 208 жителей. Накануне носителями инфекции стали 210 человек. Всего выздоровели 28 087 пациентов или более 80,5% инфицированных. За сутки побороли болезнь 276 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 403 жителя области.

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