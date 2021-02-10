10 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Власти целого ряда регионов России на фоне снижения числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и начала вакцинации приступают к отмене некоторых ограничительных мер. Прежде всего смягчение коснулось режима работы общепита, социальных учреждений и ЗАГСов.

ИА REGNUM, , 16:02 — REGNUM Число выявляемых в России новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться. 9 февраля было выявлено 14 494 случая — это минимум с 17 октября 2020 года. При этом во всех регионах продолжается прививочная кампания.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На таком фоне власти целого ряда субъектов Федерации смягчают ранее установленные ограничения. Это процесс начался раньше, но в феврале 2021 года он, очевидно, ускоряется. Прежде всего отменяются ограничения, связанные с работой общепита, социальных учреждений, отделов ЗАГС.

При этом стоит отметить, что в некоторых регионах власти со смягчением режима не спешат. Отчасти это связано с отсутствием кардинального улучшения статистики; отчасти — с желанием перестраховаться.

Закрытый в период пандемии фитнес-центр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Социальные учреждения и ярмарки

В Саратовской области сняты ограничения на работу некоторых социальных организаций. Возобновляется оказание услуг в стационарной форме в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», в центре адаптации и реабилитации инвалидов. Учреждения могут приступать к работе при условии соблюдений санитарных требований.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в случае сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки оставшиеся меры ограничения могут быть сняты к 1 марта. Масочный режим при этом предполагается сохранить до конца 2021 года. Если не будет ухудшения ситуации, то к работе разрешат вернуться в том числе и предприятиям по «организации досуга», рассказал Аксёнов.

Власти Республики Алтай разрешили открыть муниципальные ярмарки во всех районах, за исключением столицы — Горно-Алтайска (там она останется под запретом из-за ограничений на проведение массовых мероприятий). Ярмарки разрешено проводить с соблюдением противоэпидемических правил, включая социальную дистанцию и масочный режим. Также разрешено возобновить работу в очном режиме организациям дополнительного образования (для групп до десяти человек), а также тренировки в спортивных организациях для групп до 20 человек.

В Хабаровском крае ограничения в социальных учреждениях, которые действуют уже 10 месяцев, планируют снять с марта 2021 года. До этого времени в домах-интернатах будет проходить вакцинация постояльцев и персонала, работающего вахтовым методом. Открывать все учреждения в один день неразумно, снятие ограничений должно быть постепенным, отметил министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев.

Вакцинация Mzur.ru

Общепит и ЗАГС

Кроме того, хабаровские власти разрешили учреждениям общепита работать после полуночи, при этом сохраняются требования по соблюдению масочного режима и рассадке посетителей. Показатели по заболеваемости снижаются, объёмы тестирования не сокращаются, идет кампания по вакцинации жителей, принимаемые меры и дисциплинированность большинства граждан позволяют «постепенно снимать запреты», отметил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

В Чувашии режим работы предприятий общественного питания продлили на два часа. Ранее они могли принимать посетителей до 23 часов, теперь — до 1 часа ночи.

Ограничения по времени работы общепита сняты в Томской области— ранее кафе и рестораны имели право быть открытыми до полуночи. Глава региона Сергей Жвачкин полагает, что эпидобстановка позволяет принять такое решение. Смягчая ограничения, власти шли навстречу не только бизнесу, но и студентам — с 8 февраля вузы возобновили очное обучение, «а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью», отметил губернатор. При этом учреждениям общепита предписано строго соблюдать установленные санитарные правила.

В Удмуртии ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров и театров снимут с 12 февраля. Будет разрешено проведение массовых спортивных мероприятий для граждан не старше 65 лет. При этом наполняемость спортивных залов не должна превышать 50%. Кроме того, на церемонии бракосочетания в ЗАГСах республики смогут теперь присутствовать до 20 гостей.

В ЗАГСах Приамурья на церемониях торжественной регистрации браков разрешили присутствие до семи человек: помимо новобрачных — фотографу и близким родственникам. Такой режим будет действовать до полного снятия всех ограничений.

Свадьба Дарья Драй © ИА REGNUM

В Забайкальском крае участников и гостей церемонии регистрации брака может быть до 10, включая жениха и невесту. Прием граждан в ЗАГСах возвращается к штатному режиму (с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил), а заявления на государственную регистрацию актов гражданского состояния можно подать теперь не только через портал госуслуг, но и очно.

В Москве ЗАГСы и дворцы бракосочетания уже вернулись к полноценному режиму работы. Для их посещения не требуется предварительная запись. Снято ограничение по количеству гостей на церемониях. При этом в мэрии просят посетителей ЗАГСов не забывать о необходимости использовать средства защиты.

Самоизоляция и стадионы

В Дагестане отменили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, который действовал с начала весны 2020 года. Остальные ограничения сохраняются, рассказал врио главы региона Сергей Меликов. В последние недели в Дагестане снижается прирост новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, но говорить о полной стабильности рано, отметил он.

В Новгородской области режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет носит теперь рекомендательный характер. Кроме того, норма о переводе работников на дистанционный режим также перестала быть обязательной. Также власти региона сняли запрет на нахождение подростков в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей и увеличили максимальное число гостей на торжественной регистрации брака до десяти.

Пожилая женщина в медицинской маске Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В Оренбургской области сняты ограничения по заполняемости залов и стадионов на спортивных соревнованиях, отменён запрет на проведение массовых мероприятий в актовых и зрительных залах любых организаций, разрешено (с ограничениями по продолжительности) проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню воинов-интернационалистов. Все массовые мероприятия должны проходить при соблюдении безопасной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

В Кузбассе уже отменены почти все ограничения — за исключением режима самоизоляции для пожилых граждан, масочного режима и необходимости соблюдать санитарную дистанцию. Кинотеатры могут собирать полные залы, учреждения общепита — проводить банкеты. Перевод 30% сотрудников на удаленный режим работы перестал быть обязательным. И даже штаб по борьбе с коронавирусом местные власти решили переименовать: теперь он будет называться «штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса».

С самым же ярким заявлением выступил глава Подмосковья Андрей Воробьев. В регионе сняты почти все ограничения, и Подмосковье, по его словам, уже «фактически вернулось к нормальной жизни».

Масочный режим

В Удмуртии с 12 февраля отменяется обязательное ношение масок, которые, без сомнения, стали символом пандемии коронавируса. Об отмене обязательного масочного режима заявил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира, в котором он отвечал на вопросы жителей. Ношение масок — теперь только рекомендательная мера.

На аналогичный ход решился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он объявил, что в республике отменяется обязательное ношение защитных масок. При этом власти все равно настоятельно рекомендуют их носить, особенно тем, кто входит в группы риска или еще не перенес коронавирусную инфекцию.

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») решил не отставать и заявил сегодня, что пора «раскачивать болото» и отменять обязательное ношение защитных масок по всей стране.