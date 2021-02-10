Курск, , 13:50 — REGNUM В Курской области 10 февраля зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 28 тыс. 1 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 24 тыс. 731 пациент, в том числе 173 — за последние сутки. Скончались 403 человека.

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