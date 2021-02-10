Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM В Свердловской области зарегистрированы новые 14 летальных случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Для сравнения, 9 февраля 2021 года в области зафиксировали 13 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Всего в регионе подтверждён уже 2171 летальный случай COVID-19. По всей России умерли 78 134 человека, заболевшие данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в области зафиксировано более 73,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выявили 287 новых носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: На Среднем Урале победили COVID-19 почти 66,5 тыс. человек