Екатеринбург, 10 февраля 2021, 13:58 — REGNUM В Свердловской области зарегистрированы новые 14 летальных случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
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Для сравнения, 9 февраля 2021 года в области зафиксировали 13 смертей от новой коронавирусной инфекции.
Всего в регионе подтверждён уже 2171 летальный случай COVID-19. По всей России умерли 78 134 человека, заболевшие данной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в области зафиксировано более 73,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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