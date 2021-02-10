Кемерово, , 13:44 — REGNUM В Кемеровской области прогнозируется понижение температуры. Так, ночью, 11 февраля, по данным регионального гидрометцентра, местами по области ожидается до — 30 °C и ниже.

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Сотрудники кузбасского управления МЧС РФ просят жителей региона в период похолодания строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

«В связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур, по возможности, откажитесь от дальних поездок на личном автотранспорте», — отмечают в ведомстве.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций спасатели просят немедленно сообщать по телефону «101».