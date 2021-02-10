Владикавказ, , 13:42 — REGNUM В Северной Осетии существенно снизился прирост числа новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с началом 2021 года этот показатель уменьшился почти вдвое. По данным федерального штаба на утро 10 февраля, в регионе выявлено за минувшие сутки всего 50 заразившихся.

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Общая численность носителей коронавируса составила 15 006 человек. Выписаны в связи с излечением 13 498 из них. За прошедший день число выздоровевших выросло на 57 пациентов. Увеличилось на три за те же сутки число случаев летального исхода. Общее количество скончавшихся от COVID-19 жителей РСО-Алании достигло 137 человек.

По данным миздрава региона, в настоящее время в Северной Осетии госпитализированы в ковидные госпитали 543 человека. Из них диагноз COVID-19 подтвержден у 228 человек.