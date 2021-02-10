Иерусалим, , 13:45 — REGNUM В течение 9 февраля в Израиле коронавирус был диагностирован у 6062 человек, сообщило министерство здравоохранения этой страны.

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По последним данным, 7,8% тестов оказались положительными, что на 1 процентный пункт меньше, чем сутками ранее. Накануне в стране выявили 7 761 новый случай заражения коронавирусом. 1020 человек находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что вакцинированы от COVID-19 уже 3 607 920 человек, из них 2 223 906 уже получили вторую дозу.

К настоящему времени от COVID-19 в Израиле умерли 5233 человека.