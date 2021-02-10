Воронеж, , 13:38 — REGNUM В Воронежской области 10 февраля подтверждено 362 новых случая заражения коронавирусом — на семь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 61 тыс. 909 положительных тестов.

За весь период наблюдения 55 тыс. 657 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 367 — за последние сутки.

1696 человек скончались.

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