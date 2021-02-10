Ижевск, , 13:35 — REGNUM В Глазовской межрайонной больнице во второй половине февраля планируют провести комплексную проверку. Об этом сообщает минздрав республики.

По словам главы регионального ведомства Георгия Щербака, в последнее время поступает множество сообщений от жителей республики о качестве лечения в данной больнице, а также ее материально-техническом оснащении. Министр уточнил, что это одна из самых крупных больниц в республике, которая обслуживает около 150 тыс. жителей региона, в ней работает около 1,1 тыс. медиков.

«Специалисты минздрава Удмуртии проверят лечебную, экономическую, юридическую составляющие работы больницы, а также работу по обращениям и жалобам пациентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведена встреча с руководством и сотрудниками больницы, а также решен вопрос о необходимости проведения ремонта в здании.

По данным портала «Архивы Удмуртии», Глазовская межрайонная больница берёт своё начало от декабря 1947 года, эта дата считается точкой создания Медико-санитарной части № 41, которая дальнейшем стала Глазовской городской больницей №1. В современном виде учреждение образовано путем слияния в ноябре 2016 года Городской больницы №1 и Глазовской районной больницы. Как отмечает в своей статье об истории учреждения ведущий специалист-эксперт архивного управления администрации Глазова М.Ю. Чернышова, «экономическая ситуация не позволяла содержать в городе сразу два медицинских учреждения — Городскую больницу № 1 и Глазовскую районную больницу».

В 2012 году был проведен капитальный ремонт взрослой и детской поликлиник, бактериологической лаборатории, блока интенсивной терапии. В 2013 году в больнице числились 1716 штатных единиц.