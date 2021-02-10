Аргаяш, Челябинская область, , 13:35 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов осуждён из-за совершения ДТП. Приговор 10 февраля вынес Аргаяшский районный суд.

По данным следствия, 28 июля 2019 года он в своей машине «Лексус GX400» допустил столкновение с автомобилем Lada. В результате здоровью водителя и одного из пассажиров машины был причинён тяжкий вред. Другой пассажир получил вред средней тяжести.

Суд назначил Косилову два года ограничения свободы. Также на два года он лишён права управлять транспортом. Кроме того, частично удовлетворены иски потерпевших. Им присуждено соответственно 300 тыс. рублей и и 1 млн рублей.