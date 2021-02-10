Москва, , 13:32 — REGNUM На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено почти семь млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов.

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«На сегодняшний момент произведено и введено в гражданский оборот почти семь миллионов доз вакцины. До конца месяца будет введено еще около одного миллиона доз», — сказал Логунов.

По его словам, в марте планируемая мощность производства вакцины — около 10 млн доз.

Логунов отметил, что, согласно оптимистичному сценарию, до середины лета 2021 года может быть проведена основная часть вакцинации населения: «Таким образом, будет достигнута цифра 70% иммунной прослойки».

При этом специалист отметил, что, согласно пессимистичному сценарию, это число иммунной прослойки будет достигнуто до начала осени 2021 года.

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