Москва, , 13:24 — REGNUM Принятие законопроекта, предусматривающего повышение штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, не коснётся законопослушных граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это законопроект, который прошёл все экспертные стадии обсуждения. Очевидно, что законопослушных граждан этот законопроект, если он станет законом, никоим образом не коснется», — сказал Песков.

По его словам, повышение штрафов коснётся лишь нарушителей закона.