Москва, , 13:19 — REGNUM Во время пандемии коронавируса российская система здравоохранения продемонстрировала свой потенциал и надёжность. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Наша система здравоохранения сработала действительно весьма эффективно и доказала свой мобилизационный высокий потенциал и надежность», — сказал Песков.

По его словам, добавленная смертность появилась почти во всех странах мира по 2020 году.

Песков выразил сожаление в связи с тем, что её уровень оказался выше, чем тот, который был бы допустим: «Но это суровая реальность пандемии, поэтому здесь, к сожалению, столкнулись все страны мира».

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал данные, поступающие из регионов: по его словам, в ряде регионов «могла быть своя специфика», однако он не стал давать математические пояснения и призвал исходить из объяснений, данных вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.