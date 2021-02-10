* запрещённая в России организация

Москва, , 13:17 — REGNUM Организаторы и участники экстремистской организации «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Москве. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Следствие возбудило и расследует уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

По данным следствия, в период с сентября 2017 года по нынешнее время группа лиц организовала работу религиозного отделения указанной организации, при этом они знали о вступлении в силу решения Верховного суда РФ. Сборы членов организации проходили на конспиративной квартире на улице Дыбенко. Там последователи изучали информацию, пропагандирующую деятельность организации. Также собрания проводились по видеосвязи.

Следователи, полиция, сотрудники ФСБ и Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации.