Белград, , 13:17 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 2014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключены 129 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 9 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 411 855, а количество смертельных случаев от COVID-19 выросло до 4154.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что 10 января в полдень в страну поступит еще полмиллиона китайских вакцин, и к концу февраля Сербия будет располагать в общей сложности двумя миллионами доз прививок от COVID-19 для вакцинации одного миллиона граждан страны.