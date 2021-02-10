Москва, , 13:11 — REGNUM Кремль не подтверждает опубликованную депутатом Госдумы РФ Вячеславом Лысаковым («Единая Россия») информацию о том, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию РФ 24 февраля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«К сожалению, мы не являемся подписчиками Telegram-канала депутата Лысакова. Но он ошибается», — сказал Песков.

Он напомнил, что накануне в Кремле уже говорили об отсутствии точного решения по дате оглашения послания, но как только оно появится, пресс-служба проинформирует прессу.