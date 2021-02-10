Мадрид, , 13:12 — REGNUM В ходе третьей волны пандемии на территории Испании, после пиковых показателей распространения коронавирусной инфекции и госпитализации пациентов с COVID-19, автономные сообщества по всей Испании прибегают к различным карантинным мерам. Но не все региональные власти делают это одинаково: помимо обязанности носить маску, каждая администрация выбрала разные меры по борьбе с пандемией. Об этом сообщила газета El País.

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Изучив распоряжения администраций тысяч муниципалитетов, журналисты подготовили перечень ограничений, разделенных на пять категорий: порядок перемещения граждан, возможность проведения встреч, досуг/отдых, образование и работа.

В результате выяснилось, что в настоящее время автономным сообществом с наиболее жесткими ограничениями является регион Ла-Риоха, за которым следуют Кастилия-Ла-Манча и Галисия. 22 января границы Ла-Риохи закрылись для граждан, не проживающих в регионе. Вся деятельность, не имеющая отношения к социально значимым функциям, то есть работа ресторанов, отелей, баров и кафе, приостановлена. Личные встречи разрешены только между лицами, проживающих на одной жилплощади.

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