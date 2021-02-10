Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 11 февраля начнут прививать почтальонов, «Почта России» договорилась со Смольным о выделении для этого квот в поликлиниках города. Об этом 10 февраля сообщила заместитель директора по кадровым и социальным вопросам макрорегиона «Северо-Запад» Наталья Москалева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По ее словам, между «Почтой России» и Смольным достигнута договоренность о выделении квоты в городских поликлиниках для сотрудников почты.

«Больше 500 человек подали заявки, я думаю, что нам придется еще идти в Смольный и договариваться о выделении дополнительной квоты, — отметила Москалева. — Сейчас активно записываются те, кто работает с клиентами, и те кто работает в бригадах».

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